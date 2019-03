Albissola, Lavezzini: "Spero di avere più fortuna di chi mi ha preceduto"

Prime parole da neo tecnico dell’Albissola per Rino Lavezzini che ai microfoni di SvSport.it parla della sua nuova avventura: “Il momento non è facile, ma questa squadra è cresciuta e chi ha lavorato prima di me ha sicuramente lavorato bene. Io vorrei avero un po' più di fortuna perché questa squadra anche sabato ha giocato bene e meritava molto di più, ma questo vale per tutto il campionato. - continua Lavezzini - Cosa mi ha convinto a scegliere Albissola? Volevo fare un anno di riposo, poi mi sono incontrato con la presidente e con l'amministratore delegato, mi hanno dato la carica, mi hanno fatto capire la loro voglia. Oltre che essere dei buoni dirigenti, sono i primi tifosi di questa squadra. Mi hanno dato la motivazione per farmi capire che la situazione non è facile, ma che la squadra dopo aver fatto tanto vorrebbe finire questo campionato nel migliore dei modi".