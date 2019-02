© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il neo tecnico dell’Alessandria Alberto Colombo si è presentato così alla nuova piazza: “Per prima cosa serve dare certezze a tutto il gruppo, poi aggiungere i miei concetti di gioco in maniera graduale perché al momento quello che non serve è la confusione. Servono idee chiare e orgoglio. In questo momento non serve a nulla stravolgere tutto, è invece importante mettere dei punti fermi. - continua Colombo come riporta Tuttosport - Al primo allenamento ho trovato una squadra molto attenta, quando c’è un cambio in panchina si azzera tutto e ogni giocatore cerca di mettere in campo gli argomenti per conquistare una maglia da titolare. E questo atteggiamento deve proseguire anche in futuro. Per me essere qui è una grande opportunità perché è una piazza importante e aver firmato per solo tre mesi è molto stimolante, poi a fine stagione il club farà le sue valutazioni”.