Alessandria, Coralli: "L'obiettivo è arrivare ai playoff, non evitare playout"

Claudio Coralli, attaccante dell'Alessandria, ha vissuto in modo particolare il match col Pisa di domenica: “Per me era un derby, sentito. Abbiamo fatto una buona partita e questo punto è meritato, secondo me. Abbiamo fatto un buon primo tempo ed abbiamo avuto delle occasioni non sfruttate. Nei 90’ loro hanno tirato in porta due volte, un calcio di rigore e un’altra azione poco dopo. Il punto è guadagnato, ma dobbiamo fare quel salto di qualità perché bisogna centrare un obiettivo importante, che non è quello di evitare i playout, ma questa è una squadra che deve arrivare ai playoff, che deve lavorare e seguire il mister. In questa squadra ci sono ragazzi veramente forti”.