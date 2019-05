Secondo quanto riportato da HurraGrigi.it il raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali, tra cui l’insperata qualificazione ai playoff ottenuta sabato scorso avrebbe fatto scattare in automatico l’opzione di rinnovo contrattuale per Claudio Coralli. L'attaccante dell'Alessandria rimarrà in grigio fino al 30 giugno 2020.