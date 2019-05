© foto di Federico De Luca

Si allunga la lista degli ex bianconeri interessati alla panchina della Juventus U23. Dopo Andrea Pirlo (oggi in pole) e Massimo Carrera spunta anche Angelo Alessio, ex calciatore della Juve nonché storico vice di Antonio Conte: "Sarei molto contento e sarebbe una buona base da cui partire - ha spiegato a TuttoJuve.com -. Conosco il campionato ma soprattutto le dinamiche presenti che occorrono per allenare al meglio una seconda squadra".