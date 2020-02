vedi letture

Allarme Coronavirus, Feralpisalò, nota sul possibile contagio di un membro dello staff

Feralpisalò Srl, a seguito delle notizie apparse oggi su alcuni media locali inerenti alla positività al Corona virus di un collaboratore verdeblù, precisa che la situazione è sotto controllo e gestita secondo i protocolli sanitari divulgati dal Ministero della Salute, al fine di garantire la massima efficienza sanitaria.

Il singolo caso (risalente alla notte tra sabato e domenica scorsa) è attualmente asintomatico e sotto osservazione del personale ATS, che ha già provveduto a contattare chiunque potesse esserne venuto a contatto. Non risulta nessun altro caso sintomatico.

Il club ha diramato un ordine di servizio interno seguendo le istruzioni del regolamento sulla prevenzione imposte dal Gruppo e monitorando la situazione sulla base delle disposizioni che Governo, Regione Lombardia e istituzioni sportive stanno attuando per far fronte all'emergenza.

*edit - precisazione della società*

In merito alla nota apparsa sul sito a proposito di un collaboratore Feralpisalò che è risultato positivo al test per Coronavirus, informiamo che la persona in questione è un educatore che si allena a Brescia e che non risulta assolutamente abbia avuto contatti con il gruppo della prima squadra o addetti allo stadio. I soggetti che sono venuti a contatto sono già stati contattati e controllati o monitorati da Ats Brescia. Il caso in oggetto inoltre sta già bene e risulta del tutto asintomatico.