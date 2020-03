Allarme Coronavirus Ghirelli ribadisce: "La Serie C ha bisogno del supporto del Governo"

In una lettera aperta che il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha riservato al Cesena calcio in risposta ad una presa di posizione sull’emergenza Coronavirus della dirigenza romagnoli si è affrontato anche il tema delle conseguenze che a livello finanziario possono derivare dal giocare partite a porte chiuse anche in futuro: “Per superare questo momento abbiamo bisogno di una mano dal Governo e pertanto abbiamo chiesto che un intervento finanziario in favore delle imprese riguardi anche il calcio della Serie C. I nostri presidenti si sono comportati fin qui in maniera impeccabile ma ora rischiano di pagare due volte perché, se andranno in sofferenza con le proprie aziende, inevitabilmente ne subiranno le conseguenze anche i club che comandano. Abbiamo chiesto al Governo di tenere in debita considerazione questo elemento”.