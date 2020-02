vedi letture

Allarme Coronavirus. Triestina, Milanese: "Porte chiuse da evitare. Senza tifosi non è lo stesso"

L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com del rinvio delle prossime due giornate nei Gironi A e B di Serie C: “È chiaro che si cerchi di limitare il rischio di contagio, anche se ci sono luoghi in cui è più possibile che un virus si diffonda piuttosto che un campo da calcio. Normale però che dove sia tanta gente ci sia più rischio. - continua Milanese - Porte chiuse? Recherebbe un danno economico per le società andando a togliere, insieme agli sponsor, una delle poche entrate. Per me il calcio senza pubblico non è lo stesso, si giocherebbe in un clima surreale, diventano partite fantasma. Per me il pubblico è parte fondamentale. Guardando però la situazione dal punto di vista della prevenzione è chiaro che mettere vicine tante persone, anche se all'aperto, può aumentare il rischio”.