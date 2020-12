Anche la C punta Ardemagni in uscita dal Frosinone: ci pensano Perugia e Arezzo

vedi letture

Non solo la Serie B, anche la C mette gli occhi su Matteo Ardemagni, in uscita dal Frosinone. Come infatti riferisce arezzonotizie.it, il classe '87 è finito nel mirino dell'Arezzo e del Perugia, che devono però fare i conti con l'ingaggio non proprio economico del giocatore.

A ogni modo i toscani sono intenzionati a rimpolpare il reparto offensivo, tanto da sondare anche Matteo Brunori, ora in prestito all'Entella: difficile però che il giocatore, di proprietà della Juventus, approdi in C.