Angelini: "A Cesena il lunedì brindavamo. A fine anno foto a bottiglie vuote: erano tante"

Attualmente alla guida del Napoli Primavera, ma con alle spalle la vittoria del campionato di D e il lasciapassare per la Serie C del Cesena: questi gli ultimi due anni di carriera di mister Giuseppe Angelini. Che, come riferisce il sito ufficiale del club romagnolo, a Pianeta Bianconero ha ricordato proprio la stagione al Cesena: “Sono cresciuto in questo club - attraversando tutto il settore giovanile fino a giocare in Serie A in mezzo a tanti giocatori forti. Allenare il Cesena è il sogno di tutti che nel mio caso si è però avverato in maniera inaspettata: ormai non pensavo di poter avere questa opportunità e, quando si è presentata, ho cercato di sfruttarla nel miglior modo possibile. E’ stato un anno bellissimo e indimenticabile: avevo un gruppo formato da uomini grandiosi e non so mi capiterà di allenarne un altro così. Dopo ogni vittoria prendemmo l’abitudine che, alla ripresa degli allenamenti, i calciatori portassero a turno cibi e vino delle regioni di origine, ma a un certo punto la consuetudine proseguì anche dopo un pareggio o una sconfitta. A fine stagione abbiamo fatto una foto alle bottiglie vuote: erano davvero tante…”.