ufficiale Il Livorno riparte da un ex Juve e Primavera Napoli: panchina affidata ad Angelini

Gli ultimi anni di scellerata gestione hanno portato il Livorno a sparire dal calcio professionistico, e costretto il club - rilevato dall'ex Prato Paolo Toccafondi - a ripartire dall'Eccellenza. Con obiettivo la quanto più celere possibile risalita.

La strada non è però semplice come si poteva pensare, e nella serata di domenica, come ha fatto sapere il club lunedì mattina, mister Francesco Buglio ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della prima squadra: dimissioni accolte dalla società, che ieri ha annunciato il nuovo tecnico.

Si tratta di Giuseppe Angelini, nella scorsa stagione sulla panchina del Forlì in Serie D, categoria che ha vinto per ben tre volte, l'ultima con il Cesena (le altre due con Bellaria Igea Marina e Santarcangelo e il Cesena); ha inoltre lavorato nel settore giovanile della Juventus ed è stato anche sulla panchina della Primavera del Napoli.

Contestualmente sono stati confermati il vice-allenatore Matteo Bonatti, il preparatore atletico Alberto Marsili e il preparatore dei portieri Fabrizio Vivaldi.