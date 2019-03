Arezzo, Dal Canto: "Buona partita ma accettiamo il verdetto del campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Arezzo Alessandro Dal Canto ha commentato il pareggio interno contro il Novara: "Accettiamo il risultato del campo perchè è quello giusto, ma abbiamo fatto una buona partita trovando gli spazi giusti dove sapevamo di far male, andando meritatamente in vantaggio. Nella ripresa la gara si è equilibrata anche perchè i nostri avversari si sono messi a specchio, il nostro modulo di gioco può mettere in difficoltà gli avversari, ma qualche problema ce lo possono creare gli altri quando ce lo fanno. Nel caso di squadre con lo stesso modulo diventa determinante la qualità dei giocatori e il Novara li possiede, anche se non abbiamo rischiato molto se escludiamo il gol e la traversa scheggiata da Bove, abbiamo prodotto tre occasioni da gol e per questo motivo c'è un pizzico di rammarico".