Arezzo, la piazza inizia a brontolare: la tifoseria contesta club e squadra allo stadio

Un momento non facile per l'Arezzo, che in campionato non sembra aver ancora trovato la giusta quadra: un solo punto in quattro gare e società in fase di riflessione circa mister, Alessandro Potenza, e Ds, Giuseppe Di Bari.

La tifoseria, però, come riferisce arezzonotizie.it, ha iniziato subito a farsi sentire: i gruppi organizzati della Sud, hanno appeso quest'oggi allo stadio uno striscione recante la scritta "Partite senza grinta, cuore e determinazione. Chi di dovere risolva la questione!": un riferimento a qualche richiesta di cambio in panchina? Eziolino Capuano e Andrea Camplone sono alla finestra...