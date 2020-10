tmw Arezzo, momento delicato. Se salta Potenza rischia anche il Ds Di Bari

Un momento delicato per l'Arezzo, il cui campionato non è ancora decollato. Il solo punto centrato in quattro gare ha messo in bilico la posizione di mister Alessandro Potenza, ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la situazione del tecnico si lega a quella del Ds Giuseppe Di Bari: in caso di esonero dell'allenatore, potrebbe infatti rischiare anche il direttore sportivo.

La società sta riflettendo, ma ogni decisione sarà presa dopo la prossima gara, che vedrà i toscani impegnati sul campo del Carpi.