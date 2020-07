Arezzo, Pieroni: "Cessione club? Entro metà settimana l'incontro decisivo"

Dalle pagine di Arezzo Notizie arrivano alcune dichiarazioni di Ermanno Pieroni, dg dell'Arezzo, in merito alla cessione del club toscano: "Poco tempo fa avevo detto di essere al lavoro per cercare soci in grado di poter dare una mano al presidente La Cava nel sostenere il peso di una serie C che ha dovuto e deve fare i conti con il Coronavirus. La scorsa settimana c'è stato un incontro importante e quasi definitivo. All'avvocato del presidente ho presentato delle persone che vorrebbero far rimanere La Cava per rispetto alla luce dei tanti sacrifici fatti per l'Arezzo e poi per dare un segnale di continuità al progetto. Stanno trattando e mi auguro che entro metà settimana ci sia l'incontro decisivo con il presidente".