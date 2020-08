Arezzo, si va verso l'iscrizione. Farsetti: "Domani presenteremo la domanda"

In casa Arezzo si intravede la luce in fondo al tunnel sul fronte iscrizione e cambio di proprietà. Nella serata di oggi si è infatti tenuta l’assemblea dei soci del club toscano che sembra in procinto di passare di mano. “È stata giornata convulsa e con un imprevisto, il problema legato allo stadio – spiega il presidente di Orgoglio Amaranto Stefano Farsetti come riporta Arezzonotizie.it - sembrava qualcosa che potesse mandare a monte tutti gli step fissati in calendario. C'è la fideiussione così come i soldi necessari per saldare le tre mensilità richieste ai calciatori con ingaggi superiori ai 50mila euro lordi a stagione. Domani sarà presentata l'iscrizione alla Lega Pro. L'iscrizione sarà ratificata dalla Covisoc il prossimo 12 agosto ma c'è tutto il necessario per andare avanti e quindi compiere i passi successivi verso la cessione".