Arzignano, Bigolin: "Arrivare ai playout liberi di testa ma con la giusta carica"

Una doppia sfida che per l’Arzignano Valchiampo può valere la permanenza in categoria, in quella Serie C conquistata solo lo scorso anno. I veneti saranno impegnati contro il Ravenna, e del match, in questo inizio di settimana, ha parlato, ai canali ufficiali gialloblù, il capitano Cristiano Bigolin: “E’ stato un periodo abbastanza difficile, vissuto con un po’ di apprensione visto quello che ci stava succedendo attorno. Si è vissuto ogni giorno sperando di star bene. Pian piano bisognerà cercare di tornare alla vita normale, però è stato qualcosa che ci rimarrà dentro. A livello calcistico ogni settimana circolavano notizie diverse quindi non si è mai avuta la certezza di cosa sarebbe successo. Ora ci troviamo a preparare due partite fondamenti, in questi tre mesi ci siamo sempre allenati da casa, però serviranno molto queste due settimane per ritrovare un po’ di condizione anche in campo allenandoci tutti assieme. Servirà arrivare alle partite liberi di testa ma allo stesso tempo con la giusta carica: e noi siamo super carichi per affrontare queste due settimane al massimo, pieni di voglia per cercare a tutti i costi di raggiungere la salvezza. Sappiamo dell’importanza di questo periodo e siamo pronti”.

Con la società che ha fatto la propria parte: "Abbiamo avuto in questo periodo un costante dialogo con la società e abbiamo sempre cercato di trovare una linea comune. Stanno facendo in modo di farci stare al meglio e continueremo a seguire una linea comune per far sì di arrivare a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Di stimoli non c’è ne sarebbero da indicare visto che comunque ci giochiamo tutto in queste due partite. Quindi penso che già questo farà la differenza”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Dovremo essere tutti uniti per questo finale di campionato, sia noi giocatori che la società e tutti quelli che ci tifano. Tutti assieme possiamo fare qualcosa di importante”.