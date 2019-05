© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Atzori, tecnico con un passato anche in Serie A, ha parlato ai microfoni di zonacalcio.net della situazione del girone C. “Ci si aspettava che il Catania avrebbe lottato fino all’ultimo per la vittoria finale - ha detto -. Ma qualcosa evidentemente si è inceppato, malgrado l’aver puntato su un buon tecnico come Sottil. Mi auguro che il Catania torni in B attraverso i playoff, visto che parliamo di una piazza fantastica”.