Avellino, ag. Charpentier: "C'è l'accordo con il Genoa. Poi sarà girato in Serie B"

Intervistato da Prima Tivvù l’agente Giuseppe Cannella ha parlato del futuro di Gabriel Charpentier, attaccante in forza all’Avellino, confermando le voci di ingaggio da parte del Genoa, che poi lo girerà quasi certamente in prestito in Serie B: “Da tempo c’è un accordo con il Genoa, non è una novità. Non so poi dove il club ligure lo girerà in prestito. Ci sono tante squadre interessate al calciatore, dalla Reggina al Pescara passando per il Perugia e non so se il Genoa ha una linea preferenziale con qualche altro club. - conclude Cannella – Sicuramente lo manderà a giocare in una categoria in cui possa esplodere visto l’investimento fatto su di lui. Certo se l’Avellino riuscisse nel miracolo ai play off e andasse in Serie B allora potrebbe aprirsi uno spiraglio”.