Avellino, Braglia si presenta: "Rosa sarà totalmente rinnovata. Rimarranno solo 1-2 elementi"

vedi letture

Presentazione ufficiale ad Avellino per Piero Braglia, tecnico scelto dalla dirigenza irpina per la stagione 2020/2021. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportato da TuttoAvellino.it: "Abbiamo tanta strada da fare, il campo ci dirà dove possiamo arrivare, nessuno ha la bacchetta magica. La squadra sarà totalmente rinnovata a parte 1-2 elementi che abbiamo in rosa, dobbiamo essere bravi a scegliere gli uomini e calciatori che vengono qui per mettersi in discussione, gente che vuole fare qualcosa di importante. Il mercato? Abbiamo già comunicato al direttore i nostri desideri, sta cominciando a muoversi. Avellino ha delle pretese perché è una piazza importante, il presidente vorrà che la squadra sia composta da giovani ma che hanno già un campionato di C alle spalle e non ragazzini che non hanno mai fatto la categoria o non possiamo avere pretese. Il progetto mi piace, sono scommesse da vincere. Perché Avellino? Mi ha contattato il direttore Di Somma, mi è stata chiesta la disponibilità, mi hanno richiamato per incontrarci e ci siamo incontrati ancora tre/quattro volte, alla quinta volta mi hanno detto va bene sei l'allenatore giusto per noi".