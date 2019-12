© foto di Andrea Rosito

Claudio Mauriello e Gianandrea De Cesare non sono intenzionati a rassegnare le proprie dimissioni: questo è quanto emerso stamani dal comunicato che i due attuali gestori dell’Avellino hanno diramato a seguito dell’ ultimatum che aveva lanciato la cordata formata da Nicola Circelli e Luigi Izzo .

I due chiedevano le dimissioni prima di acquisire il club, ma visto il muro contro muro, proprio Izzo, a titolo personale, comunica che la trattativa per l’acquisto della società, sempre in riferimento alla propria persona, è stata definitivamente interrotta.

L’unica speranza è che il club irpino, dopo le vicende Sidigas, sia salvato da Circelli, che magari potrebbe poi convincere Izzo a tornare sui proprio passi.

Ma la strada è in salita, e il futuro dell’Avellino da scrivere.