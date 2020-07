Avellino, l'agente di Garofalo: "Pronto il rinnovo, manca solo la firma"

Il gol all'esordio sul campo del Rende, l'esultanza verso quella che è stata la sua curva, il bacio ad una maglia che ama e di cui è sempre stato anzitutto tifoso. Un anno d'oro per il centrocampista irpino Vincenzo Garofalo (20), cresciuto esponenzialmente ad Avellino anche grazie al lavoro dell'ex tecnico Ezio Capuano che lo ha sovente descritto come un autentico predestinato. E la società del patron D'Agostino, dopo averlo valorizzato, non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, è imminente l'incontro per il rinnovo contrattuale. Lo conferma l'agente Giovanni Tateo: "Garofalo è un ragazzo che farà strada, vede la porta e affronta ogni avversario con la personalità del veterano. Non a caso ha giocato titolare nella sfida playoff decisiva contro la Ternana e titolare a Bari. È molto giovane, ma ha già fatto una bella gavetta con le maglie di Salernitana, Rieti e Sambenedettese prima della consacrazione in terra irpina. Il direttore sportivo Salvatore Di Somma mi ha confermato che hanno intenzione di prolungare il contratto per altri due anni, sintomo che la società crede molto nelle qualità tecniche di Vincenzo".