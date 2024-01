Ufficiale Virtus Francavilla, per il centrocampo arriva Garofalo a titolo definitivo dal Brescia

vedi letture

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Garofalo, proveniente dal Brescia Calcio Spa.

Esperto centrocampista avellinese classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana. Esordisce tra i professionisti in Serie C con la maglia del Rieti, quindi varie esperienze tra i professionisti con le maglie di Pro Piacenza, Sambenedettese, Avellino, Foggia, Trento, totalizzando in carriera 101 presenze, 10 gol e 4 assist in C. Vanta, inoltre, 3 presenze in serie B con la maglia del Brescia. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la trasferta di Crotone.