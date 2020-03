Avellino, l'ex Juary: "Di Somma l'uomo giusto per gli irpini: vorrei lavorare con loro"

Davanti alle telecamere di Prima Tivvù, come riferisce tuttoavellino.it, è intervenuto l'indimenticato bomber dell'Avellino Jorge Juary, che con gli irpini visse campionati in Serie A: "Io anche in Brasile seguivo l'Avellino, ho letto che andava via Di Somma e sono rimasto male perché era l'uomo giusto per rimettere a posto la società, sono contento che sia rientrato e spero lo lascino lavorare perché può far bene. Ad Avellino torno sicuramente appena il virus me lo consentirà, il mio desiderio è tornare a lavorare per questa società, vediamo Dio cosa deciderà. I tifosi devono continuare a sognare perché con un po' di fortuna e lavorando bene e cercando di fare le cose giuste con le persone giuste, la B sta anche stretta all'Avellino".