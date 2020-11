tmw Juary: "Il mio Rodrygo sarà tra i più forti al mondo. Piace tanto pure a Zico"

Nel corso dell'intervista a TMW Jorge Juary ha anche parlato delle caratteristiche e delle qualità di Rodrygo, l'attaccante classe 2001 del Real Madrid che ieri ha deciso la partita contro l'inter. Juary lo ha allenato nelle giovanili del Santos e adesso dice di lui: "E' un ragazzo straordinario e parlando con Zico anche lui mi disse che aveva tutto per diventare uno dei più forti del Brasile se non il più forte... Ancora non ha fatto vedere tutto il suo potenziale, può crescere tanto e con Zidane lo farà di sicuro. Fino a qualche tempo fa doveva ancora imparare a decidere quando calciare, quando cercare il gol. Voleva fare la rifinitura ma ora da questo punto di vista è progredito molto. E' per me può diventare uno dei più forti al mondo. Naturalmente sarà anche uno dei punti di riferimento della nostra Selecao".

In che cosa l'ha subito colpita Rodrygo?

"E' fortissimo nell'uno contro uno. Sa creare la superiorità numerica come pochi altri".