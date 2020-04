Avellino, Morero: "Non voglio chiudere per il Coronavirus. Non è il finale che mi sono prefissato"

Intervenuto a OttoChannel via Skype Santiago Morero, capitano dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile ripresa del campionato: "L'importante è che si prenda una decisione e si vada avanti, senza fare polemiche su chi verrà danneggiato o premiato. Il mio futuro? Non voglio smettere per colpa del virus, non è il finale che mi ero prefissato. Voglio terminare la mia carriera con l'Avellino, ma non dipende soltanto da me. E poi ho un sogno, tornare in Serie B, se riparte il campionato ci giocheremo le nostre possibilità, altrimenti ci proveremo l'anno prossimo".