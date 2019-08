Avellino, si tratta con Morero. E in quattro si aggregano al gruppo

© foto di Matteo Ferri

Possibili buone notizie in arrivo per l'Avellino. Secondo quanto riferisce tuttoavellino.it, il Ds Di Somma nel pomeriggio si è trovato all'interno del "Partenio Lombardi" con il capitano della scorsa stagione, Santiago Morero, per provare a trovare l'accordo per la riconferma: sensazioni positive, a differenza di quelle che si registrano su Alessandro Di Paolantonio. E' infatti slittato l'incontro tra la società e l'entourage del centrocampista.

Con il gruppo, però, alcuni volti nuovi. Si sono infatti aggregati al gruppo l’attaccante Diego Albadoro, in attesa del perfezionamento del tesseramento, ma anche il portiere classe '99 Mario Landi, il terzino classe '98 Aniello Matrone e il centrocampista classe '99 Marco Silvestri, che saranno valutati da Ignoffo.