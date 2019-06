Avellino, Morero: "Rimasto dopo la tempesta, e ho fatto la scelta giusta"

Intervistato da Repubblica TV a fine partita, dopo la vittoria ai rigori del suo Avellino valso il tricolore di Serie D contro il Lecco, il difensore Santiago Morero ha così parlato: "Sono emozionato, è stata una stagione difficilissima, ho deciso di restare dopo la tempesta della scorsa estate e posso dire di aver fatto la scelta giusta. Siamo partiti in ritardo, iniziando male in campionato, ma poi con il sacrificio, con il lavoro, abbiamo recuperato e abbiamo vinto. Questa piazza merita tante soddisfazioni. Futuro? Ora finalmente ci riposiamo, poi vedremo. Il mio pensiero è quello di restare in questa piazza stupenda e di regalare a questi tifosi magnifici altre soddisfazioni”.