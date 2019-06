Avellino, Musa: "Veniamo da due fallimenti, ora serve stabilità"

© foto di Matteo Ferri

Il ds dell'Avellino, Carlo Musa, è intervenuto in diretta su AvLive. "In questo momento la società è impegnata in tutti gli iter per l'iscrizione al campionato: fideiussione, stadio, garanzie, una volta terminate queste incombenze incontrerò la dirigenza per parlare del futuro. Da lì vorrò capire anche che squadra ci sarà in modo che poi possa incontrare anche i giocatori. Per me dovrebbero restare tutti, li ringrazierò a vita, ma la C è un gradino sopra. Parlerò con ognuno di loro e valuteremo le varie situazioni. Cambia anche la regola dei prestiti in C, dalla A e B potranno arrivare massimo 6 giocatori, le società dovranno quindi attrezzarsi con strategie diverse, tesserare più giocatori e magari valorizzare i vivai. Ritiro? Sturno non è disponibile e quindi valuteremo le alternative. Ci sarà una tappa importante per l'Avellino con l'avvio dell'iter per il ritorno della denominazione US. Sarà una giornata molto importante. Obiettivi? Veniamo da due fallimenti, quello che ora ci vuole è stabilità e la Sidigas ha dimostrato di voler fare molto bene", le parole riportate da TuttoAvellino.it.