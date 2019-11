© foto di Matteo Ferri

Il momento dell'Avellino è delicato soprattutto fuori dal campo, dove si gioca la partita più importante, quella della sopravvivenza del club. Come riferisce tuttoavellino.it, nella giornata di domani la Sidigas sarà chiamata in tribunale per scongiurare il fallimento del club con un piano di rientro, ma nel frattempo l'amministratore delegato Scalella e il custode giudiziario Baldassarre stanno lavorando per permettere un cambio di proprietà.

Con un modo alternati, una cessione "in comodato d'uso" come avvenuto con la Scandone (la squadra di basket legata alla Sidigas), dove si è insediata una società che gestisce la stagione in corso.

Sono attesi sviluppi.