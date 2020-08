Avellino, Silvestri: "Rinnovo desiderato con forza, ringrazio il club per la fiducia"

vedi letture

Marco Silvestri, attraverso il suo profilo Instagram ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo con l'Avellino: "Finalmente è ufficiale!!! La mia scelta è sempre stata questa. Ho desiderato con forza il rinnovo, ho desiderato con forza indossare solo questa maglia. Vorrei ringraziare il club per la fiducia che mi sta dimostrando, i tifosi per il sostegno che mi hanno dato in questi mesi difficili e per avermi fatto innamorare di questa piazza e di questi colori e infine la mia famiglia che non ha mai smesso di credere in me".