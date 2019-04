© foto di Federico De Luca

L’avvocato Cesare Di Cintio sui propri canali social è intervenuto in merito alla proposta del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli di riammettere in Serie C le squadre virtuose: “Riammettere i club virtuosi sarebbe un atto di giustizia ma servirebbe una modifica normativa o una deroga. L'art 49 Noif, infatti, prevede la riammissione per le società retrocesse dalla A alla B e dalla B alla C, ma non per le retrocesse dalla #SerieC alla D”.