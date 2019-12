© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All’interno della trasmissione Area C, speciale di Sky dedicato alla Serie C, l’attaccante del Bari Mirko Antenucci ha così commentato il suo vissuto in biancorosso: “Non tutti avrebbero fatto la scelta che ho fatto io, ma Bari ha una storia speciale, è una piazza diversa da tante, non conta la categoria. Per quel che riguarda il campo, pensiamo a migliorare, l’obiettivo è la Serie B e servono risultati un po’ diversi. Certo, la Reggina sta facendo qualcosa di straordinario, ma noi non possiamo mollare”.