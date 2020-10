Bari, De Laurentiis: "Ho una paura enorme per una eventuale sospensione dei campionati"

Ospite questa mattina di RadioBari, il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis ha analizzato a 360° gradi la situazione attuale anche in previsione della riapertura, sebbene parziale, dello stadio San Nicola, in occasione della gara contro il Catania di lunedì prossimo:

"Stiamo attraversando un momento di incertezza totale, continua; è sconfortante. Lo sto vivendo come tutti, non è sicuramente facile. Ogni settimana vengo a Bari cercando di stare attento, ma cercando comunque di vivere Bari e il Bari il più possibile. Grande responsabilità da parte di squadra e staff; si stanno impegnando nel rispetto di tutte le misure sanitarie e i protocolli, ma non è facile e spesso questo non basta, lo sappiamo, basti guardare ai casi di positività di grandi campioni dello sport. Speriamo per il meglio, ma è sconfortante l’incertezza di quello che ci aspetta.Contro il Catania torneranno i tifosi allo stadio, sebbene in misura assai ridotta. Abbiamo preso con grande responsabilità ogni singola scelta: dalle modalità di accesso allo stadio alla scelta dei posti da mettere a disposizione. Ci siamo confrontati anche con il sindaco Antonio Decaro, nell’ottica di rispetto totale di tutte le misure idonee da adottare. Lo stadio deve dare un esempio, anche visivamente e di percezione per chi lo vive. Sarebbe un vanto avere allo stadio comportamenti responsabili ed intelligenti».

La riapertura dello stadio ha dato avvio anche alle operazioni di rimborso dei ratei abbonamenti ’19-’20 per gli eventi non goduti della scorsa stagione; due le opzioni possibili: rimborso o rinuncia al voucher e molti sono stati da subito i messaggi di solidarietà e sostegno alla Società. Il Presidente non si aspetta risposte, ma va oltre:

"Quando pensiamo alle operazioni da mettere in atto, è sempre nell’ottica del rispetto per i tifosi, cercando di lavorare al meglio ogni giorno per ottenere il miglior risultato. Sono consapevole che qualsiasi offerta o idea avessimo adottato per la riapertura dello stadio, avrebbe innescato polemiche da una parte e sostegno dall’altra. Le nostre decisioni sono ragionate; cercheremo di capire e terremo sempre presente sempre il sentiment dei nostri tifosi. Anche per il prezzo dei biglietti abbiamo fatto una analisi su realtà "inferiori", per bacino d’utenza o strutture; riaprire un impianto come il San Nicola, e farlo nella massima sicurezza, non è semplice, ancor di più in un momento come questo. In tanti hanno espresso la loro decisione di rinunciare al voucher, pubblicamente o tramite messaggi privati. È il segno tangibile di un tifo vicino alla Società, è bellissimo, è pura energia per me; tutto questo dà tanta motivazione, per investire, stare vicino alla squadra e cercare di riportare Bari nei massimi sistemi. Non mi aspetto nulla, se non lavorare a testa bassa per riportare in alto la squadra».

Tasto dolente i continui problemi riscontrati in queste prime giornate riguardanti le dirette delle partite. Il commento del Presidente è perentorio:

È difficile stare in silenzio, è una vergogna. in un momento tanto difficile, il canale televisivo è l’unico modo che il tifoso ha per vedere le partite, di stare vicino alla propria squadra e gioire con essa. In questo la Lega è stata fallimentare, come lo è stata Eleven Sports; follia e mancanza di rispetto totale verso impegni importantissimi. Senza contare che tutto questo va a minare i rapporti costruiti con tanta difficoltà da ogni società con i propri sponsor. È un danno di immagine, per tutta la Lega Pro; non è facile trovare le parole. Da settimane stiamo lavorando in parallelo a soluzioni alternative; speriamo di chiudere a breve".

Sempre presente al fianco di Mister e squadra sin dai primi giorno di ritiro a Cascia:

"Vedo un laboratorio continuo, in crescita. Con il Monopoli una gara difficile, contro un avversario organizzato ed aggressivo. Abbiamo pagato lo stato di forma non ancora ottimale di alcuni elementi; molti giocatori sono arrivati last minute e hanno bisogno di un po' di tempo per entrare in condizione. Le aspettative sono sempre altissime e ci si aspetta che tutto vada subito al meglio, ma c’è bisogno di qualche giornata perchè questo avvenga. Nonostante tutto siamo partiti forte, i punti ci sono, e mi auguro si possa costruire una continuità e realizzare un potenziale importante come il nostro di cui abbiamo visto solo una parte. Ogni singolo componente, a partire dal DS Romairone, sta dando un contributo importante e questo mi rende felice. Con il Mister c’è intesa; c’è entusiasmo, semplicità e soprattutto molti fatti. Ci siamo trovati subito, sin dal ritiro; davvero un buon rapporto".

L’ultimo pensiero per la situazione generale e per un orizzonte al momento molto preoccupante:

"Ho una paura enorme per una eventuale sospensione dei campionati, ma soprattutto di una nuova sospensione della vita in generale; i numeri sono deprimenti. Bisogna davvero fare attenzione, serve senso di responsabilità. Speriamo di venirne fuori da questa situazione al più presto. Posso solo chiedere di stare attenti e di essere responsabili".