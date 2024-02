L. De Laurentiis: "Qui ho investito tanto, amo Bari. Cessione? Non ci sono cordate"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis nel corso della sua conferenza stampa ha toccato anche altri temi come quello della contestazione riesplosa negli ultimi giorni e delle voci di cessione del club: "Più che irritare, dispiace che si creino situazioni difficili. Quando sono arrivato c'era una sala fatiscente e uno stadio impolverato, in questi anni si è costruito tanto partendo da zero. Oggi abbiamo una struttura invidiata da tanti, ha raccolto la Nazionale regalando uno spettacolo a tutta l'Italia. A me dispiace di tutto il rumore che si sta creando, giusto o sbagliato, perché qui c'è una società che ha sempre investito e che dalla D è arrivata a sfiorare la A. - continua De Laurentiis come riporta Tuttobari.com - Quest'anno è più difficile, a nessuno fa piacere ricevere insulti e fischi, vorrei che il tifo sostenesse comunque la squadra, perché i ragazzi ci vogliono credere".

Spazio poi alla possibile cessione del club: "Queste voci non spostano niente perché amo questa piazza e la amerò anche in mezzo alle difficoltà. Ci ho investito e dedicato del tempo. Il Bari è un franchise di prima classe, sul mercato italiano pochissime hanno l'appeal per essere vendute, noi siamo una di quelle. Se un bel giorno dovesse arrivare un fondo, magari verrà ceduta in mani importanti. Nel frattempo si è lavorato con onestà, questa società non ha debiti, per farlo ci sono stati sacrifici e ottenuto risultati sportivi.

Leggo di cordate, ma dove stanno? Ho sposato fino in fondo la mia mission, nella più assoluta indipendenza. Ho scelto ogni singolo mattone costruito, siamo una società che ha più aziende, ma sono gestite separatamente. Per questo mi sono dissociato da mio padre, che poi ha compreso di essere stato frainteso e si è scusato".