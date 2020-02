Bari, De Laurentiis: "Questa sera tiferò Ternana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RadioBari, come riferisce tuttobari.com, ha parlato questa mattina il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis. Partito dall'analisi della gara di ieri contro il Monopoli: "E' stata una bellissima partita: eccezionale il primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto, è stata una delle partite che ho sofferto di più. Mi sono alzato che avevo tanta adrenalina in corpo. Complimenti al Monopoli, sono stati bravi e hanno saputo metterci in crisi. Siamo arrivati alla partita decisi, comunque in 10 abbiamo portato un punto a casa, alla fine è una soddisfazione anche se è ovvio che puntiamo sempre a portare a casa i tre punti. Sono felice di come il nostro diesse sia riuscito a fare un bel mercato. I nuovi acquisti si son visti da subito. Abbiamo comunque una squadra piena di cambi".

E una nota va allo scontro odierno, che chiuderà il Girone C di Serie C, tra Reggina e Ternana: "Io punto sulla vittoria della Ternana: preferisco mettere ancora più pressione alla capolista. Preferisco essere con gli stessi punti della Ternana, ma avvicinarmi alla Reggina".