Bari, fatta per l'ex Ascoli Andreoni. Accordo triennale per il difensore

Difensore in arrivo per il nuovo Bari di Gaetano Auteri. Come riportato dai colleghi di SkySport i pugliesi hanno chiuso per l'arrivo di Cristian Andreoni ex dell'Ascoli. Accordo triennale per il giocatore atteso venerdì nel ritiro della compagine biancorossa.