Bari, Frattali: "Playoff gare complicate, ma potremo prenderci grandi soddisfazioni"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport, in vista del via ai playoff, ha parlato il portiere del Bari Pierluigi Frattali. Esperto di playoff, considerando che nella stagione 2016-2017 portò il Parma in B proprio mediante gli spareggi: "A Parma andò benone, speriamo di ripeterci. I playoff sono un’incognita. Non bisogna lasciare nulla al caso. L’altra volta col Parma studiammo tutto nei minimi dettagli, dall’alimentazione agli allenamenti personalizzati. Essere forti non basta, bisognerà avere più fame di prima. Sono playoff particolari. Giocheremo dopo quattro mesi dall’ultima partita a Catanzaro. Le certezze che avevamo acquisito potrebbero essere delegittimate da questo stop forzato. Sarà difficile ritrovare subito la brillantezza che eravamo riusciti ad acquisire dopo molti mesi di lavoro. Ci stiamo dando dentro ma non sarà facile. Dovremo mettere qualcosa in più sotto l’aspetto mentale, ci sarà una grossa pressione psicologica. Soprattutto nella prima partita dove abbiamo due risultati su tre gli avversari verranno a Bari per cercare di vincere. Ma confido nella squadra oltre che nel reparto difensivo. Sono convinto che potremo prenderci grandi soddisfazioni. Ma sono partite complicate con molti imprevisti anche le squadre che andremo ad affrontare non saranno le stesse di prima. E’ un’incognita per tutti, dovremo farci pronti".