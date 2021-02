Bari, Minelli: "Pensavo di aver preso l'influenza, invece era Covid. È stata durissima"

Il difensore del Bari Alessandro Minelli in un’intervista sui canali social del club ha parlato anche del periodo in cui ha dovuto lottare contro il Covid-19 e di come l’avesse sottovalutato inizialmente: “Dovevo andare a cena con Semenzato, ma non ce la facevo, avevo la febbre e non riuscivo ad alzarmi dal divano, ma pensavo di essermi preso una classica influenza. Il giorno dopo però non sono riuscito ad andare all’allenamento e ho avuto la conferma della positività dal tampone. - continua Minelli - Era il mio momento, avevo appena iniziato a giocare ed è stata molto dura, ma per fortuna avevo il supporto di tifosi, compagni e allenatore. A Bisceglie, quando sono tornato titolare, ho fatto uno sforzo durissimo, non so come ho fatto a resistere”.