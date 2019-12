Il Bari sembra voler puntare tutto su Nikola Ninkovic, in uscita dall’Ascoli, per regalare al tecnico Vincenzo Vivarini quel trequartista fondamentale nel 4-3-1-2 varato dal suo arrivo nella piazza pugliese. Secondo quanto rivelato da Tuttobari.com il serbo classe ‘94 sarebbe infatti un obiettivo concreto nonostante non sia semplice trovare un accordo economico con il club marchigiano che dà un’alta valutazione al cartellino del giocatore. La chiave per la buona riuscita dell’affare, e per convincere Ninkovic, a scendere di categoria sarebbe proprio la presenza di Vivarini che nella passata stagione proprio ad Ascoli ha saputo esaltare al meglio le qualità del calciatore.