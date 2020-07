Bari, Perrotta: "Noi e la Reggiana meritatamente in finale. Ora concludiamo in bellezza"

In vista della finale play off di Serie C contro la Reggiana il difensore del Bari Marco Perrotta ha parlato ai microfoni del sito del club: “Stiamo preparandoci al meglio per quest’ultimo sforzo, sappiamo di andare incontro a una sfida molto difficile, ma vogliamo concludere in bellezza. Questa adrenalina va avanti ormai da due settimane, non c'è un giorno in cui siamo rilassati come quattro mesi fa. Sappiamo che questo è il nostro spirito, questa deve essere la nostra battaglia. - continua Perrotta come riporta Tuttobari.com - Noi e la Reggiana siamo le migliori squadre dei play off ed è giusto che sia questa la finale, ora vedremo chi avrà la meglio e molto dipenderà dall’approccio iniziale. Chi starà meglio potrà prevalere nel primo tempo, poi gli episodi saranno molto importanti in partite come questa. Speriamo siano a nostro favore, cercheremo di sfruttarli e di dare il massimo come al solito. I