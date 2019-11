Bari, Sabbione: "Fiducia in Vivarini. Continuiamo per il nostro cammino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da RadioBari il difensore Alessio Sabbione ha fatto il punto sulla situazione in vista della sfida al Bisceglie: “Noi guardiamo il nostro cammino, stiamo lavorando bene e non ci siamo mai tirati indietro nelle difficoltà. Siamo fiduciosi nel lavoro con mister Vivarini. Dietro ci spiace aver preso i gol con la Vibonese, ma prima avevamo fatto bene. Difesa a tre o quattro? È indifferente anche perché nonostante si giochi con il 3-5-2 dietro siamo praticamente a quattro con Berra che rimane basso. - conclude Sabbione parlando della Reggina come riporta Tuttobari.com - Proseguiamo per il nostro cammino, anche se loro stanno facendo bene. Noi proseguiamo sulla nostra strada cercando di fare risultato, anche un pareggio può essere positivo".