Bari, Scala: "Finale playoff a Reggio Emilia? Più giusto giocare in campo neutro"

Come riferiscono i canali ufficiali del club, ai microfoni di RadioBari, il Ds del Bari Matteo Scala ha fatto il punto della situazione quando mancano due giorni alla finalissima playoff contro la Reggiana, che mette in palio la Serie B: "Stiamo abbastanza bene, stiamo recuperando dopo una semifinale intensa, una partita densa di emozioni. Da oggi cominceremo a curare i dettagli in vista della sfida di mercoledì. Bari e Reggiana sono state le due squadre che sin da subito hanno portato avanti l’idea che fosse il campo a stabilire la quarta promozione; credo sia giusto che si ritrovino a giocarsi la finalissima. Qualche perplessità sull’algoritmo che ci porta a giocare fuori casa questa finale e non perché giocheremo a Reggio; forse il campo neutro sarebbe stata la soluzione più idonea. Ritengo che il Girone C sia il girone più complicato dei tre, poi la partita secca può essere condizionata da episodi".

Conclude: "Mercoledì sarà un terno al lotto, le finali vengono decise dagli episodi. Sarà sfida tra due grandi realtà, due società sane e virtuose; entrambe meritano di salire, ma poi sarà solo una a festeggiare. Ci stiamo preparando sapendo questo conta per noi, per la città, per i nostri tifosi".