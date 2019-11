© foto di Luca Rea/LR Press

Intervenuto questa mattina a RadioBari, come riferisce tuttobari.com, il club manager del Bari Matteo Scala ha fatto il punto della situazione in casa biancorossa. Con un'immediata nota su mister Vincenzo Vivarini e sul primato della Reggina: "Io sono abituato a guardare in casa mia. Abbiamo il nostro percorso: abbiamo fatto un mercato importante, chiaramente riuscire a fare una macchina perfetta in pochi mesi non era semplice, lo sapevamo. Dobbiamo crescere. Fin quando non troviamo il nostro 100, inutile guardare gli altri. Probabilmente la Reggina è avanti a noi nei programmi, gli facciamo i complimenti, se continueranno così gli stringeremo la mano".

Sul futuro: "Tutte le partite sono insidiose. Non ci sono partite da vincere a tutti i costi, così come non ci sono partite da non vincere. Abbiamo vinto con la Ternana che è una formazione di alta classifica, e poi abbiamo avuto difficoltà ad Avellino. Le partite sono da giocare: c'è da dare continuità, metterei la firma per altri nove risultati utili consecutivi. A Natale tireremo le somme".