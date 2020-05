Bari, Scala: "Proposta Lega Pro inaccettabile. Sia il campo a decidere chi deve andare in B"

Il dirigente del Bari Matteo Scala è tornato sulla decisione dell'Assemblea di Lega di scegliere, per merito sportivo, il Carpi come quarta promossa in Serie B: “Le parole del presidente sono chiare, siamo pronti a giocare i play off nei tempi e nelle modalità che verranno stabilite. Serve un'attenta riflessione e aspettiamo il giudizio del Consiglio Federale perché per noi la decisione della Lega Pro è inaccettabile. Abbiamo sempre chiesto di giocare senza nessun trucco, ma è evidente che ci sono molte società che vogliono tornare in campo e noi non vogliamo mollare la presa. - continua Scala a Tuttobari.com - Continuiamo ad allenarci, siamo tutti collegati, aspettiamo delle date. Siamo disponibili a rispettare tutti i protocolli del caso perché per partecipare a campionati prestigiosi bisogna averne capacità e forza. Il campo è e deve essere giudice sovrano. È la regola del calcio".