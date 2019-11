In un momento complicato, con problemi societari – ben tre dirigenti hanno presentato le proprie dimissioni – e tecnici – Pochesci resta sempre in bilico –, il presidente dimissionario del Bisceglie Nicola Canonico ha voluto lanciare un messaggio di un’unità pubblicando le foto della squadra a tavola durante la cena mandando un messaggio chiaro a tutti: “Uniti per un solo obiettivo”. Il post è stato poi ripreso dai canali ufficiali del club con la scritta: “We Are Family. Su le stelle".