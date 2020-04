Bisceglie, Mancini: "Impossibile emettere verdetti per la retrocessione. Mancano 8 gare"

Il tecnico del Bisceglie Gianfranco Mancini ha parlato al Corriere dello Sport delle decisioni che la Serie C sarà chiamata a prendere, sia per la promozione sia per la retrocessione, se il campionato verrà sospeso: “Non voglio essere di parte e parlare in base al fatto che con la proposta del blocco delle retrocessioni la mia squadra si salverebbe. Però credo che sia impossibile, salvo per le prime tre, emettere verdetti a otto giornate dalla fine. - continua Mancini – Parlare del futuro adesso è prematuro, l'unico pensiero deve essere superare questo periodo drammatico. Dobbiamo capire se il patron ha intenzione di andare avanti e se vuole farlo qui o altrove. Gli indizi attuali ci dicono che non vorrebbe continuare qui, ma anche in passato ha fatto dietrofront”.