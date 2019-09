Bisceglie, panchina in forse: ancora il Girone C sotto esame

Non si perde tempo in Serie C, o forse c'è troppa fretta: continui ribaltoni in panchina, quando sono trascorse solo quattro giornate, e la quinta è prossima al via. Con un turno infrasettimanale imminente, e di fatto un tour de force che per le formazioni di terza serie vedrà 3 gare in sette giorni.

Ma non sembra esserci pace, e tutto può succedere.

Il Girone C nel mirino - Avevamo già ricordato giorni fa che le due panchine già saltate in Serie C, sono nel raggruppamento C: a Monopoli, dopo la 2^ giornata, Giuseppe Scienza ha ripreso il suo posto a seguito dell'esonero di Giorgio Roselli, mentre dopo lo scorso weekend Salvatore Campilongo è approdato alla guida della Cavese, che aveva salutato Francesco Moriero.

Sospesi su un filo - Come è noto, a rischio Giovanni Cornacchini: la società lo avrebbe blindato, Bari chiede invece la sua testa. Determinanti le prossime gare. Sospiro di sollievo, invece a Rieti. Due giorni fa, questa la nota del club: "Il Football Club Rieti, dopo un attento e lungo confronto avuto in questi giorni con il tecnico Alberto Mariani a seguito della pesante sconfitta di sabato 14 settembre sul campo della Casertana comunica che, dalla data odierna, il mister sarà regolarmente presente al campo di allenamento".

E Bisceglie? - Rumors insistenti, vogliono mister Rodolfo Vanoli non così saldamente attaccato alla panchina del Bisceglie. La squadra è apparsa troppo arrendevole, serve un cambio di atteggiamento e rotta: certo, gli avversari finora incontrati non sono stati dei più agevoli, ma non devono esserci eccessivi alibi. Vedremo a breve l'evolversi della situazione.