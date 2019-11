© foto di Giuseppe Scialla

Secondo quanto riferito da tuttocalciopuglia.com l’esonero di Sandro Pochesci da parte del Bisceglie non sarebbe così vicino come sembrava nelle prime ore della giornata di oggi. Il tecnico infatti potrebbe restare alla guida del club pugliese fino a sabato prossimo quando è in programma il derby col Monopoli. Una gara che sarebbe davvero l’ultima spiaggia per l’ex tecnico della Ternana.