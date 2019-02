Bisceglie, Vanoli: "Pari positivo, ma non dobbiamo rilassarci"

Dopo sette sconfitte consecutive, torna a fare punti in trasferta il Bisceglie, imbattuto (0-0) al Torre contro la Paganese. L'ultimo risultato positivo fuori casa risaliva al 3 novembre (1-1 a Catanzaro). Per i pugliesi si tratta di un pareggio prezioso che dà continuità al successo casalingo col Rende. E domenica al Ventura arriverà proprio la squadra di Gaetano Auteri.

PUNTO D'ORO - "Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, specialmente in riferimento al primo tempo - le parole del tecnico Rodolfo Vanoli -. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti e con un po' più di cinismo avremmo potuto chiudere la partita. Faccio i complimenti anche alla Paganese per la gara che ha disputato: hanno provato a metterci in difficoltà come era giusto che fosse. Nella mia carriera calcistica ho avuto la fortuna di giocare con squadre che dovevano vincere il campionato, ed altre che dovevano salvarsi. Quindi conosco l'adrenalina di uno spogliatoio che sta in difficoltà. So che, quando dovevamo salvarci, le partite le vivevamo con una certa emotività. E magari prendere un gol poteva farci sgonfiare. Ecco perché siamo venuti qui a giocarci la partita. I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretarla".

UN ALTRO PASSO VERSO LA SALVEZZA - "Mancano nove partite e il campionato non finisce qua, l'ho detto anche ai ragazzi. Era importante mantenere invariato il distacco con la Paganese, ma è ugualmente importante guardare avanti e provare a sorpassare Rieti e Siracusa. Ora sono questi i nostri obiettivi. Chi mi conosce sa che non mollo un centimetro. Nella mia carriera ho avuto allenatori come Fascetti o Mazzone che mi hanno insegnato che il centimetro può farti evitare o segnare un gol. I ragazzi sono bravi a seguirmi e sanno che non ci possiamo permettere rilassamenti. Questa partita non ha deciso il campionato e, semmai, ci chiede riconferme nei risultati e nelle prestazioni. E' questa la mentalità che dobbiamo acquisire".

RENDIMENTO IN TRASFERTA - "Sto qui solo da un mese e devo dire che a Caserta non eravamo ancora la squadra che siamo ora. Il mercato di gennaio ci ha cambiati radicalmente. Ringrazio la società che mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi con tanta voglia di far bene. Con la Sicula abbiamo perso per errori nostri e non per meriti degli avversari. Ai ragazzi ho detto che se ci metteremo sempre questa applicazione tattica, tecnica e mentale, potremo assicurarci grandi soddisfazioni. Nella fase offensiva bisogna certamente migliorarsi, perché nel calcio non basta solo difendersi. Mancano i gol degli attaccanti perché stanno facendo un gran lavoro in fase difensiva. Ma sono convinto che si sbloccheranno".